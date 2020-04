De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 4.576 novos infetados, também uma redução em relação aos dias anteriores, sendo agora o total de contagiados de 157.022 (dados consolidados às 20:00 de quinta-feira, hora de Lisboa).

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 55.668 pessoas foram consideradas como curadas, uma percentagem de 35%, que está a subir, em relação aos casos positivos confirmados.

Ministra espanhola Carolina Darias recuperada após um mês em isolamento

A ministra da Política Territorial e Função Pública no Governo de Espanha, Carolina Darias, anunciou hoje estar recuperada da infeção pelo novo coronavírus, após um mês de isolamento.

O anúncio foi feito pela ministra na sua conta da rede social Twitter, através de uma mensagem em que refere: "Agora sim, depois de 30 dias venci a covid-19" e agradece a todos os que de alguma forma acompanharam "nesta jornada".

Citada pela agência Efe a ministra garante que, embora estivesse isolada, nunca se sentiu sozinha e conclui desejando "força e esperança" a todos os que continuam a lutar contra o vírus.

Darias testou positivo para o novo coronavirus no dia 12 de março, depois de se saber que a titular da pasta da Igualdade, Irene Montero, também estava infetada.

Posteriormente, a 25 de março, a primeira vice-presidente, Carmen Calvo, também testou positivo, tornando-se o terceiro membro do Governo afetada pela pandemia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 94 mil.

Dos casos de infeção, mais de 316 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 811 mil infetados e mais de 65 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 18.279 óbitos em 143.626 casos confirmados até hoje.