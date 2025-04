Numa publicação nas redes sociais, a empresa disse que às 7h00 locais de hoje (6h00 em Lisboa) estava recuperada 99,95% da procura de eletricidade (25.794 megawatts), embora ainda sem haver “total normalização do sistema”.

Todas as subestações de Espanha continental voltaram a ter energia durante a madrugada, segundo a Red Eléctrica.

Os aeroportos estão hoje a funcionar sem perturbações em Espanha, enquanto as incidências nos comboios continuam a ser dos maiores problemas causados pelo apagão em Espanha.

Os comboios estiveram totalmente parados na segunda-feira em Espanha, que tem a maior rede de alta velocidade da Europa e a segunda do mundo.

As ligações ferroviárias – tanto suburbanas como de média e longa distância – começaram a ser parcialmente retomadas hoje, mas permanecem várias linhas paradas em todo o país, segundo o Governo.

Mais de 35 mil pessoas foram resgatadas de comboios na segunda-feira e as estações ferroviárias das grandes cidades permaneceram abertas toda a noite, para dar um local de pernoita a milhares de pessoas.

A rede do metro de Madrid reabriu hoje às 8h00 locais (7h00 em Lisboa).

Também o metropolitano de cidades como Barcelona e Valência estão a funcionar hoje, depois do apagão de segunda-feira.

Segundo o Governo, não há registos de problemas de segurança ou incidências no trânsito, para além de engarrafamentos em grandes zonas urbanas.

O Conselho de Segurança Nacional de Espanha voltará a reunir-se hoje, depois de já o ter feito na segunda-feira duas vezes.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, disse na segunda-feira à noite que não está descartada nenhuma hipótese para explicar o apagão elétrico na Península Ibérica, um “desaparecimento súbito”, em “apenas cinco segundos”, de 15 gigawatts de produção.

“Nunca tinha acontecido uma queda a zero do sistema”, disse Sánchez, numa declaração ao país em Madrid, após a segunda reunião do dia do Conselho Nacional de Segurança de Espanha.

Tanto Portugal como Espanha estão a recuperar lentamente de um incidente que foi descrito como “absolutamente excecional” e que provocou uma falha generalizada de energia, a desconexão das comunicações móveis e perturbações no comércio, na indústria e, sobretudo, na rede de transportes.

O apagão ocorreu às 11h33 de Lisboa e continua sem haver uma explicação oficial sobre as causas do corte de eletricidade.