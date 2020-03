O presidente da Associação Empresarial de Elvas, João Pires, também descreveu à Lusa que a situação vivida nos supermercados da cidade fronteiriça, sobretudo no passado fim de semana, foi “avassaladora”.

Além do maior volume de clientes vindos do outro lado da fronteira, a presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, relatou à Lusa que "há vários cidadãos espanhóis residentes na raia e na zona de Madrid a instalar-se na região", nomeadamente em parques de campismo e junto à barragem de Póvoa e Meadas, no concelho de Castelo de Vide.

“O problema aqui não é serem de nacionalidade espanhola. O problema é que estão a vir de zonas epidemiológicas”, alertou.