Segundo os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.

Nova Iorque continua a ser o estado com o número mais elevado de mortes (32.833), superior ao de países como França ou Espanha. Só na cidade de Nova Iorque morreram 23.621 pessoas.

Seguem-se Nova Jersey (15.910 mortes), Califórnia (11.149), Texas (10.254), Florida (9.345), e Massachusetts (8.804), Illinois (7.937), Pensilvânia (7.451) e Michigan (6.586).

Em termos de infeções, a Califórnia registou 613.561, desde o início da pandemia, seguida da Florida, com 569.637, do Texas, com 542.625, e de Nova Iorque, com 424.901.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 760 mil mortos e infetou mais de 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.