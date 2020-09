O estudo do CHULN, publicado hoje na Acta Médica Portuguesa, revista científica da Ordem do Médicos, pretendeu descrever a abordagem assistencial e evolução clínica das crianças e adolescentes (0-18 anos) diagnosticados com infeção por SARS-CoV-2 e seguidos no Departamento de Pediatria do CHULN entre 11 de março e 18 de junho de 2020.

“Das 103 crianças e adolescentes diagnosticados com infeção por SARS-CoV-2, 10 (10%) apresentaram critérios de internamento, dos quais três por questões sociais”, adianta o estudo, segundo o qual a mediana da duração de internamento foi de 6,5 dias.

Uma das crianças com síndrome inflamatória multissistémica pediátrica necessitou de internamento em cuidados intensivos.

Segundo o estudo, 83% das 103 crianças tiveram contacto prévio identificado com doente infetado, 43% apresentaram febre e 42% sintomas respiratórios.

Em 10% havia fatores de risco e 21% tinham idade inferior a 1 ano, refere a investigação, adiantando que foi efetuada uma avaliação laboratorial em 9% e radiografia torácica em 7%.