O país contabiliza 135.155 óbitos e 3.297.501 casos desde o início da pandemia, segundo o balanço realizado às 20:00 de domingo (01:00 em Lisboa), pela agência de notícias Efe.

O número de casos nos Estados Unidos aumentou para cerca de 60 mil por dia na semana passada, um crescimento que se verificou em 37 dos 50 estados do país.

No domingo, a Florida registou o número de casos diário mais elevado do país: mais 15.300 confirmados, de acordo com a contagem do Departamento de Saúde estatal.