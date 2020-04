Segundo a autarquia, foi agilizada uma plataforma com hotéis e alojamentos locais ao abrigo da qual foi criada uma bolsa de quartos disponíveis para os profissionais de saúde de serviço no concelho e que já ultrapassa as 60 unidades disponíveis.

Por outro lado, foi disponibilizado transporte para as equipas domiciliárias dos centros de saúde poderem prestar cuidados pós-hospitalares e à população com doenças crónicas.

A realização de funerais está condicionada a um limite máximo de dez presenças e vai ser criada a linha de apoio FARO COVID-19, para prestação de informações e esclarecimentos sobre aspetos do surto pandémico, e encaminhamento dos munícipes para as instituições adequadas.

Como medidas de apoio à economia, a autarquia decidiu suspender o pagamento de parquímetros até ao final do mês de maio e a suspensão, pelo período de seis meses, com efeitos a partir de 19 de março, da cobrança das taxas relativas à ocupação do espaço público com esplanadas e quiosques.

O pagamento da fatura da água vai ser alargado até 45 dias, abrangendo todos os consumos até junho, inclusive, sendo que todos os consumos de água até ao 2.º escalão passam a beneficiar do tarifário mais económico, também até junho.

Adicionalmente, não haverá recurso aos meios judiciais para cobrança de faturas não pagas até ao mesmo mês, sublinha o município.

A autarquia deliberou ainda a suspensão da obrigação de pagamento da renda nos contratos de arrendamento de espaços municipais, assim como de operadores do mercado municipal abrangidos pelo encerramento decretado devido ao período de contingência da Covid-19.

As medidas do programa Faro Consigo serão avaliadas em permanência, "tendo em vista o seu desenvolvimento e adequação à situação, podendo ser revistas, intensificadas ou revogadas a todo o tempo", conclui a nota.