Atendendo à evolução da situação de casos confirmados de infeção por Covid-19 no município, e que mais casos se deverão confirmar nos próximos dias, se fosse a câmara a decidir, fechávamos já todas as escolas de Ovar", afirmou o presidente da autarquia, Salvador Malheiro.

O autarca admite que o fecho generalizado de estabelecimentos de ensino em todo o país pode não ser a melhor medida para a contenção do novo coronavírus, mas insiste que, no contexto específico do seu concelho, "essa medida já é totalmente justificada".

Em declarações à Lusa, Salvador Malheiro apela, por isso, ao Governo: "A responsabilidade e competência para o encerramento de todas as escolas no município de Ovar é do Ministério da Educação e espero que o Governo tenha a coragem de tomar as medidas musculadas que se exigem neste momento".

As medidas adotadas pela autarquia, de suspensão de atividades e encerramento de espaços municipais, surgem depois de quarta-feira ter sido confirmada a contaminação por Covid-19 de uma estudante de 17 anos residente nesse concelho do distrito de Ovar e a respetiva mãe.

Isso obrigou ao encerramento da Unidade de Saúde Familiar de São Vicente de Pereira, onde a jovem tivera consulta dias antes, e implicou igualmente o fecho de duas escolas: a Secundária de Santa Maria da Feira, onde a rapariga estudava, e a Escola Básica do Outeiral, em Arada, Ovar, frequentada pelo seu irmão mais novo.

Entretanto, a Câmara Municipal de Ovar decidiu atualizar o seu plano de contingência, acrescentando-lhe "medidas preventivas e restritivas".

Entre essas incluem-se: o encerramento ao público da Piscina Municipal de Ovar, do Pólo de Capacitação e Inovação Social, da Biblioteca Municipal e respetivos polos; o cancelamento de todos os eventos sociais, desportivos, culturais e recreativos promovidos pela Câmara em equipamentos fechados ou ao ar livre; e o cancelamento de todas as visitas guiadas e de grupo em espaços municipais".

A autarquia decidiu ainda que, nos espaços de atendimento ao munícipe, museus e postos de turismo, a permanência em balcões de receção e salas de espera será restrita "ao máximo de cinco pessoas em simultâneo".

Salvador Malheiro informou também que, na empresa local de componentes automóveis Yazaki Saltano, onde trabalham os pais da jovem de 17 anos infetada com Covid-19, "todos os trabalhadores da linha de produção foram colocados em quarentena".

Contactada pela Lusa, a administração da empresa indicou que "os trabalhadores que estiveram em contato direto com a colaboradora [infetada] foram enviados de imediato para casa para uma quarentena de 14 dias e estão a seguir todos os procedimentos da Direção-Geral da Saúde [DGS]".

Em causa estão 59 das 2.200 pessoas que trabalham na Yazaki Saltano, que diz continuar a "acompanhar muito de perto toda a evolução da situação e a tomar todas as medidas necessárias e extraordinárias para limitar o risco de exposição".

Isso passa pelo reforço da atuação do seu gabinete de medicina do trabalho: "Os médicos da nossa empresa estão a avaliar diariamente o estado de saúde dos nossos colaboradores e disponíveis para responder a todas as dúvidas".

A Yazaki Saltano revela ainda que criou ainda uma linha telefónica para responder às dúvidas dos seus colaboradores sobre o novo coronavírus e acrescenta: "Para assegurar que fazemos tudo o que é possível para mitigar a propagação do vírus, criámos um Comité de Crise com líderes das nossas principais funções e esse está a acompanhar desde o início toda a evolução relativamente ao COVID-19, seguindo as orientações da DGS, com a qual está em contacto".

O novo coronavírus, também denominado Covid-19, foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados já ultrapassa as 125.000 pessoas, registando-se casos em cerca de 120 países e territórios.

Portugal tem 78 doentes confirmados, 133 situações suspeitas a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância - mais 1.857 do que na quarta-feira.