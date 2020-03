Segundo revelou à Lusa fonte do clube com sede na Feira, no distrito de Aveiro, em causa estão “largas centenas” de materiais de proteção individual que ajudam a atenuar o risco de contágio pela Covid-19, como “luvas, toucas e cobre-sapatos, assim como gel desinfetante para mãos e para superfícies”.

A administração do clube quis assim assumir a sua responsabilidade social “num momento tão delicado” em que os profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga têm trabalhado intensamente para servir uma comunidade na ordem dos 350.000 utentes.

Procurando com essa iniciativa estender uma homenagem também aos profissionais do resto do país, o presidente da SAD do clube, Kunle Soname, recorda que o Feirense vem insistindo em divulgar nos seus meios de comunicação oficiais as medidas de prevenção contra a pandemia aconselhadas pela Direção-Geral da Saúde.

Nesse sentido, realça: “Os nossos jogadores, equipa técnica e staff estão em casa e esse é um apelo que também fazemos aos nossos associados e adeptos. Só juntos venceremos esta batalha. O donativo ao Hospital São Sebastião [na Feira] foi outra forma que encontrámos de ajudar todos aqueles que estão a combater esta terrível epidemia”.