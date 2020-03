Assinalou, depois, o esforço dos empresários locais na aplicação dos planos de contingência nas suas unidades fabris, colaborando com o esforço das autoridades para tentar suster o surto.

Apelando à calma, Nuno Fonseca defendeu ser este um momento para "todo o concelho estar junto", rejeitando que haja aproveitamentos político-partidários.

Questionado sobre as dificuldades dos pais, provocadas pelo encerramento das escolas, o autarca reconheceu o problema e disse que estão a ser articuladas com a tutela as respostas à situação, que serão anunciadas quando forem conhecidas.

O concelho de Felgueiras tem cerca de 60 mil habitantes e é líder nacional na produção e exportação de calçado, empregado cerca de 10 mil pessoas no setor.

Em conjunto com os demais concelhos do Vale do Sousa, Felgueiras tem uma das populações mais jovens do país.