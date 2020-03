"A população tem de continuar a fazer a sua vida normal, mas estamos atentos para dar as respostas necessárias", reforçou.

Quando houver sintomas que possam induzir uma potencial contaminação por Convid-19, indicou ainda o presidente, as pessoas devem contactar a Linha Saúde 24 e evitar recorrer aos hospitais ou bombeiros.

O Governo anunciou, no sábado, o encerramento de algumas escolas e instituições devido ao surto de coronavírus, tendo suspendido visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais no Norte do país.

Entre os estabelecimentos de ensino a encerrar encontram-se a Escola Básica e Secundária de Idães, em Felgueiras, a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, também da Universidade do Porto, e o edifício do curso de História da Universidade do Minho.

O número de casos confirmados do novo coronavírus em Portugal subiu, no sábado, para 21. Os três novos casos surgiram no Porto. No total há 16 pacientes infetados no Porto e cinco em Lisboa.

A região Norte é a que regista mais casos confirmados de infeção, com 15, seguindo-se a Grande Lisboa, com cinco, e um no Centro do país.

As autoridades de saúde têm 412 pessoas em vigilância por contactos com infetados.