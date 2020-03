Em comunicado enviado à agência Lusa, esta autarquia do litoral do distrito de Coimbra afirma que vai suspender a partir de sexta-feira "a realização de eventos em equipamentos municipais, nomeadamente nos auditórios", onde se incluem o auditório do museu municipal ou os dois com 200 e mais de 800 lugares localizados no CAE (equipamento cultural para onde estava previsto, no jardim interior, o programa Jardins de Inverno, igualmente cancelado).

As medidas, tomadas na sequência de uma reunião na comunidade intermunicipal da Região de Coimbra (CIM/RC), incluem ainda a restrição de acesso às piscinas municipais, "com exceção dos praticantes profissionais", ou o encerramento de equipamentos públicos, tais como pavilhões e campos de treino - nos quais "apenas poderão decorrer atividades letivas autorizadas pelas direções de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do concelho" - bibliotecas, museus ou o posto de turismo, entre outros, "após análise casuística".

As medidas face à pandemia de Covid-19 incluem também a suspensão da realização de feiras "cuja abrangência não seja estritamente de cariz local" - como foi o caso da feira medieval Infante Dom Pedro, agendada para 02 a 12 de abril, e cancelada pela junta de freguesia de Buarcos, que a promove - e a "avaliação casuística da suspensão ou restrição da realização de mercados".

O rol de novas normas abrange igualmente o parque de campismo municipal, equipamento que será encerrado, com exceção do restaurante e do ginásio que ali funcionam, a proibição da cedência de autocarros da autarquia "para fins não letivos" e a minimização do licenciamento de eventos em espaços públicos.