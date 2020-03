As autoridades de saúde anunciaram hoje que o número de casos de Covid-19 duplicou em apenas um dia nas Filipinas, com registo de 20 infeções confirmadas.

Na sua declaração, Rodrigo Duterte indica que o surto viral “constitui uma emergência que ameaça a segurança nacional, o que requer uma resposta de todo o Governo”.

De acordo com a declaração, as autoridades podem solicitar a comunicação obrigatória de infeções, impor quarentenas e outras ações de controlo de doenças, incluindo recorrer à polícia e outras agências policiais para ajudar a lidar com a ameaça do Covid-19.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.