“Estamos a acompanhar a situação em todo o seu detalhe e particularidade, e, em coordenação com as entidades regionais, no sentido de dar a melhor resposta às solicitações”, respondeu por escrito o ministério, não quantificando, contudo, os meios humanos e materiais necessários para auxiliar o arquipélago face à pandemia do novo coronavírus.

Em 2019, a Força Aérea transportou mais de 650 doentes e resgatou 26 pessoas em alto-mar, contabilizando no total 876 horas de voo para o transporte urgente de doentes.