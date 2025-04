Em comunicado, a PSP explica que a operação decorreu na segunda-feira, dando cumprimento a três mandados de busca domiciliários, dois no concelho do Funchal e um no concelho de Santa Cruz.

“Nas buscas, que contaram com a intervenção dos cães policiais, a PSP apreendeu 300 doses de ‘bloom’. Foram ainda aprendidos cerca de três mil euros e diversos artigos utilizadas no tráfico de estupefacientes, nomeadamente balanças, recortes de plástico e utensílios de corte.

“Esta operação surge na sequência de uma investigação que durava há cerca de 10 meses e que foi delegada na PSP pelo Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca da Madeira”, esclarece a autoridade policial.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência e a droga apreendida foi enviada para o Laboratório de Polícia Científica para perícia.

'Bloom' ou Alpha PHP

A droga Alpha PHP, conhecida popularmente como 'bloom', é uma droga estimulante sintética que foi desenvolvida na década de 1960, mas que nos últimos anos ganhou destaque.

Segundo a PSP, esta é "uma droga com efeitos muito severos na saúde dos consumidores e que se inclui nas novas substâncias psicoativas, muito difundidas nos arquipélagos da Madeira e dos Açores".

Já a 27 de março, três homens e uma mulher, com idades entre os 27 e os 58 anos, foram detidos pelo crime de tráfico de estupefacientes, em flagrante delito, na Madeira. A investigação policial decorria desde o final de 2023, tendo sido apreendidas, entre outros tipos de droga, 1.054 doses de 'bloom'.

Anteriormente, a 18 de dezembro de 2024, o Tribunal da Comarca da Madeira condenou 11 arguidos num processo de tráfico de droga e branqueamento de capitais a penas de prisão efetiva e oito a penas de prisão suspensas na sua execução. Na leitura do acórdão, a juíza Joana Dias realçou que o consumo de Alpha PHP é um flagelo na região com “efeitos dramáticos” na população, alertando para a “importância de punir severamente as condutas dos arguidos”.

Nos Açores, em novembro do ano passado, o Ministério Público (MP) anunciou estar a investigar um homem por suspeitas do tráfico do estupefaciente Alfa-PHP, que considerou uma das novas substâncias psicoativas com efeitos “mais perniciosos e nocivos” para a saúde, na ilha de São Miguel.