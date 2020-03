“Tentamos pegar na evidência científica para responder e desmitificar. Alguma da evidência não está de todo testada, nem trabalhada de forma precisa pela ciência, mas temos de ter um conhecimento científico”, explica Teresa Leão, assegurando que as explicações “são o mais simples possível”.

“Tentamos que a explicação seja o mais simples possível, de forma a que seja fácil as pessoas compreenderem a mensagem que está a ser transmitida. Por vezes não conseguimos, mas tentamos ter sempre isso em atenção”, salientou.

‘O vírus e a doença’, ‘Como se pode transmitir? Quem poderá estar doente?’, ‘Como nos podemos proteger?’, ‘Estou em risco?’, ‘Como manter a minha saúde mental?’, ‘Qual a resposta do SNS?’, ‘Funerais, animais, viagens e encomendas’ e ‘Mitos e notícias falsas’ são os subgrupos do fórum do ISPUP, que agrupa também questões presentes noutras plataformas.

Se, por um lado, há quem questione os investigadores sobre o “risco de contágio de e para os animais”, por outro há quem queira saber se os “secadores de mãos são eficazes a matar o novo coronavírus” ou se o vírus pode ser transmitido por “picadas de mosquitos”.

Paralelamente, há também quem pergunte se “conseguir suster a respiração durante 10 segundos” significa que não está infetado e até qual “o risco de ir a um funeral de uma pessoa que faleceu com a Covid-19”.

Apesar de serem várias as questões a que os investigadores do ISPUP já deram resposta, nos próximos dias vão continuar a fazê-lo, tendo por base a “evidencia científica” de que dispõem até ao momento.

Além ISPUP, o fórum é monitorizado em colaboração com a Unidade de Doenças Emergentes do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar Universitário de São João.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.

Atualmente, há 24 cadeias de transmissão ativas em Portugal.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, depois de a Assembleia da República ter aprovado na quarta-feira o decreto que lhe foi submetido pelo Presidente da República, com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

O estado de emergência proposto pelo Presidente prolonga-se até às 23:59 de 02 de abril.