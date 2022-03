O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou hoje o fim, a partir de 14 de março, do uso obrigatório de máscaras, com exceção dos transportes, e do certificado de vacinação, medidas introduzidas para travar a pandemia da covid-19.

Numa entrevista ao canal TF1, o primeiro-ministro disse que se manterá em vigor o certificado de vacinação em instituições médicas, como hospitais, e lares de idosos, bem como a obrigação de vacinação que se aplica aos cuidadores. "A situação está a melhorar graças aos nossos esforços coletivos, graças às medidas que tomámos (..), estão reunidas as condições para uma nova fase de flexibilização das medidas", justificou o chefe do Governo. A vaga de infeções pelo coronavírus que provoca a covid-19 registada durante os primeiros meses do inverno está em declínio há várias semanas, segundo os dados oficiais. O número de novos casos de contaminação situou-se na quarta-feira em 53.152, contra mais de 70.000 há uma semana, e a pressão também está a diminuir nos hospitais. A covid-19, doença respiratória provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 na China, provocou pelo menos 5.952.685 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.