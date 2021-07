A França anunciou hoje que todas as pessoas não vacinadas contra a covid-19 chegadas de Portugal ou Espanha que queiram entrar no país terão de apresentar um teste com menos de 24 horas, em vez das 48 horas atuais.

"As pessoas podem ir a Espanha e a Portugal, especialmente quando estão vacinadas. Mas quando não estão vacinadas, quando vêm desses dois países, onde a situação é difícil, é preciso apresentar um teste com menos de 24 horas", anunciou esta manhã o secretário de Estado de Assuntos Europeus, Clément Beaune, na rádio "Franceinfo". O teste pedido a partir de agora poderá ser PCR ou antigénico, de acordo com informação dada por fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês à Agência Lusa e a medida deverá entrar em vigor já a partir deste fim de semana. Os detalhes do decreto sobre novas medidas vão ser conhecidos esta sexta-feira quando o texto será oficialmente publicada no equivalente gaulês do Diário da República. Questionado se há isolamento para os passageiros provenientes de Portugal ou de Espanha, o secretário de Estado francês disse que não, já que se trata de países da União Europeia. Na semana passada, este mesmo governante "desaconselhou" os franceses a viajarem para Portugal e Espanha, tendo sido depois esclarecido por diversos membros do Governo francês que não havia qualquer interdição de deslocação para os dois países. (Notícia atualizada às 10:58)