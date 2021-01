Há atualmente 24.995 pessoas hospitalizadas no país devido à covid-19 e desses pacientes, 2.666 estão internados nos cuidados intensivos. Estes números mostram um leve aumento do número de pessoas no hospital devido ao vírus nos últimos dias.

O processo de vacinação em França tem vindo a ser criticado já que após uma semana da chegada das primeiras vacinas, apenas 500 pessoas teriam sido vacinadas. Assim, o ministro da Saúde, Olivier Véran, esclareceu que hoje foram vacinadas milhares de pessoas.

“Hoje já foram realizadas milhares de vacinações em todo o país e o número vai continuar a aumentar até ao final da semana”, garantiu o ministro após uma visita a um hospital em Paris onde decorre a campanha de vacinação ao pessoal hospitalar.