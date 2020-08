De acordo com a atualização diária feita pela DGS de França, citada pela agência France-Presse (AFP), houve mais 145 infeções em relação a quarta-feira (2.524 novos casos confirmados).

A DGS acrescenta que nas últimas 24 horas houve mais 201 internamentos e, do total de pessoas infetadas que estão hospitalizadas, 374 estão nos cuidados intensivos (menos cinco do que no dia anterior).

Esta entidade explicitou que o número de novas infeções está a “aumentar regularmente”, destacando o “aumento do número de internados há três semanas”, em particular entre as pessoas com menos de 40 anos.

“A situação é preocupante”, considera a DGS.