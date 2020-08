"Os funcionários estão todos em quarentena e os resultados de um total de 37 testes realizados foram todos negativos, à exceção de uma educadora que também foi fazer o teste, mas que não está relacionada com este caso, uma vez que tem estado de férias e não estava nas instalações" da creche quando foi confirmado o caso positivo na criança, disse à Lusa Tavares Fernandes, provedor desta instituição particular de solidariedade social do distrito de Castelo Branco.

De acordo com o provedor, a criança de 3 anos que testou positivo ao novo coronavírus encontra-se assintomática, assim como os pais, residentes na Sertã, e que também estão infetados. A situação foi detetada no dia 29 de julho e levou ao encerramento das três valências da instituição.

Segundo Tavares Fernandes, além da creche, a ordem de encerramento abrange o jardim de infância e o centro de atividades de tempos livres (CATL), que acolhem um total de "cerca de 130 crianças", adiantou o provedor, referindo que trabalham nestas três valências 37 pessoas.

Após o resultado do teste da criança, a delegada de saúde regional determinou o encerramento da creche, jardim de infância e CATL "O Pinheiro", informou Tavares Fernandes, dando conta de que, desde então, e durante 14 dias, todos os funcionários e as 130 crianças ficam em casa, em quarentena.

"Não temos ninguém com sintomas", avançou Tavares Fernandes, referindo que as crianças com contactos mais próximos da infetada são cerca de 30, repartidas por duas salas, mas que fazem o dormitório em conjunto.

"As 30 crianças vão fazer testes no dia 11 de agosto e se tudo correr bem, como esperamos, a creche reabrirá no dia seguinte, dia 12", declarou o provedor, destacando que os resultados negativos aos colaboradores que estavam ao serviço da instituição "veio serenar as preocupações" de dirigentes, comunidade e entidades públicas de saúde.