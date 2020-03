Com origens familiares no concelho onde está sedeada a casa-mãe do Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga, o atleta do Wolverhampton justifica o donativo com a crescente disseminação do novo coronavírus, atendendo a que, segunda-feira à noite, se registavam já mais de 600 casos de infeção entre a comunidade de 350.000 utentes servida por essa infraestrutura clínica.

"Este é um momento de emergência de saúde pública ao qual ninguém pode ficar indiferente. Todos somos poucos para ajudar nesta batalha e é até um dever ajudar a região de onde sou natural e onde tenho familiares e amigos", afirmou Rúben Neves à Lusa.

Avaliado em cerca de 33.000 euros, o equipamento doado pelo futebolista da Primeira Liga inglesa ao Hospital São Sebastião permite garantir suporte ventilatório a doentes em cuidados intensivos, cujo estado se caracteriza por uma extrema dificuldade em respirar de forma autónoma.

Miguel Paiva, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, agradeceu o apoio de Rúben Neves notando precisamente a utilidade desses recursos técnicos: "Os novos ventiladores irão ajudar-nos muito, permitindo que consigamos tratar mais doentes que precisam do apoio de ventilação mecânica, cada vez mais necessária à medida que crescem os números de infetados, em geral, e de doentes em estado grave, em particular".