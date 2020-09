O presidente do Génova, Enrico Preziosi, pediu hoje o adiamento do jogo de sábado com o Torino, da Série A italiana de futebol, depois de terem sido detetados 14 casos positivos à Covid-19 no emblema que dirige. Génova jogou com Nápoles e o clube já está a testar os jogadores.

Miguel MEDINA / AFP