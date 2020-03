“Na sequência da comunicação ao país do primeiro-ministro, e de acordo com as medidas tornadas públicas pelo Governo para os clubes de ‘fitness’, não tendo sido decretado o encerramento dos ginásios, foi solicitado à Secretaria de Estado da Juventude e Desporto um esclarecimento, urgente e cabal, sobre quais as medidas de limitação de frequência de utentes”, refere a direção da Portugal Activo|AGAP num comunicado divulgado hoje.

Manifestando “preocupação com a sustentabilidade dos pequenos clubes e com os prestadores de serviços” do setor, a associação diz aguardar uma resposta da tutela “nas próximas horas”, assegurando “total disponibilidade para colaborar de forma responsável com as entidades governamentais” de modo a enfrentar a pandemia da Covid-19.

O Governo anunciou na quinta-feira à noite um conjunto de 30 medidas devido à pandemia Covid-19, entre as quais a suspensão de aulas presenciais nas escolas de todos os graus de ensino e, no que respeita aos centros comerciais, supermercados, ginásios e serviços de atendimento ao público, a imposição de limitações de frequência para assegurar possibilidade de manter distanciamento social.

No comunicado divulgado hoje, a Portugal Activo|AGAP – que diz representar “mais de 80% dos ginásios do país” - garante terem sido “adotadas em tempo útil” no setor “todas as medidas que a Direção-Geral de Saúde (DGS) determinou”, sendo que “os clubes que tiveram casos comprovados de pessoas infetadas foram encerrados”.

“Foi igualmente elaborado um plano de contingência para ser implementado por todos os associados e todas a medidas de higienização e desinfeção foram adotadas”, refere a associação, assegurando que “tem acompanhado a evolução da situação originada pela Covid-19 com grande preocupação e responsabilidade” e que a sua postura tem sido de seguir “em permanência as indicações emanadas pela DGS e pelo Governo”.

“Uma vez mais, a Portugal Activo|AGAP reitera a sua preocupação com a saúde dos colaboradores e utentes dos clubes de ‘fitness’ e ginásios, disponibilizando-se para dar o seu contributo para este esforço nacional de contenção da infeção pelo novo coronavírus”, remata.