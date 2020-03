"Essa é a esperança. Para colocar em perspetiva, acredita-se que a gripe sazonal cause todos os anos seja cerca de 8.000 mortes ou mais. Então, se conseguirmos ficar em 20.000 [mortes] ou menos, seria um bom resultado, afirmou durante uma audição pela comissão parlamentar de saúde.

"Claro que é horrível. É um número enorme de mortes”, acrescentou.

Vallance admitiu que, de acordo com os cálculos matemáticos de mil pessoas infetadas por cada morte, se pode extrapolar que existam atualmente cerca de 55.000 pessoas infetadas no Reino Unido com o coronavírus Covid-19.

No Reino Unido, o balanço mais recente dava conta de 1.950 casos positivos entre 50.442 pessoas testadas ao coronavírus Covid-19 no Reino Unido, das quais 55 morreram e 52 recuperaram.