As estatísticas mais recentes davam conta de que mais de três milhões de europeus já pediram o estatuto de residente no Reino Unido obrigatório a partir do próximo ano, entre quais 266 mil portugueses.

O sistema de regularização migratória [‘settlement status’] foi aberto no âmbito do processo do ‘Brexit’, pois a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), concretizada a 31 de janeiro, determina o fim da liberdade de circulação do movimento nestes dois espaços.

Os cidadãos europeus, bem como os suíços, noruegueses, islandeses e nacionais do Liechtenstein, têm até 30 de junho de 2021 para se registarem, processo que é inteiramente digital.

O título permanente ('settled status’) é acessível aos residentes há cinco anos no Reino Unido e do título provisório ('pre-settled status’) aos que ainda precisam de completar o tempo necessário.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O Reino Unido registou até agora 1.408 mortes entre 22.141 casos de pessoas infetadas com a covid-19, informou hoje o Ministério da Saúde britânico.