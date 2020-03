O titular da pasta da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior falava após uma reunião com o reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira, para se inteirar da aplicação dos planos de contingência internos que visam prevenir a transmissão do novo coronavírus.

Segundo Manuel Heitor, "estão a ser contactados individualmente e pessoalmente todos os estudantes portugueses no estrangeiro".

"Tínhamos, na sexta-feira, 3.543 estudantes portugueses no estrangeiro, sensivelmente o dobro dos estrangeiros em Portugal, e estão todos a ser contactados telefonicamente", frisou o governante.

Sobre as informações recolhidas nesses contactos, o ministro informou que "uns regressaram e outros optaram por ficar, seguindo as indicações das autoridades", enfatizando que "estão todos em contacto direto, através da Secretaria de Estados das Comunidades, serviços dos Negócios Estrangeiros, instituições e Direção-Geral do Ensino Superior".