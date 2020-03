"Vai ser determinada a suspensão de atividades por parte dos CAO, apenas podendo estes assegurar, em caso de necessidade/carência económica de alguns utentes, o fornecimento de refeições", afirmou hoje fonte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em resposta à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, a orientação já foi dada diretamente ao presidente da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) e "será transmitida ainda esta sexta-feira, pelo Instituto de Segurança Social, a todas as IPSS [instituições particulares de solidariedade social] da área da deficiência".

A resposta do ministério surgiu na sequência de críticas da presidente da Humanitas - Federação Portuguesa para a Deficiência Mental, Helena Albuquerque, que, em declarações à agência Lusa, tinha afirmado que as instituições com CAO estavam hoje ainda à espera de indicação da tutela sobre se deviam ou não fechar estes centros de apoio, utilizados durante o dia por adultos com deficiência, normalmente com os casos mais profundos.