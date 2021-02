"Na sequência do diálogo com os autarcas dos municípios raianos e da articulação permanente entre os governos de Portugal e de Espanha, o controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais vai manter-se até ao dia 1 de março, tendo sido decidido acrescentar dois Pontos de Passagem Autorizados (PPA), em Melgaço e Montalegre", informa a nota do MAI.

A decisão do Governo surge depois de uma pergunta ter sido dirigida ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, pelos deputados sociais-democratas eleitos por Vila Real, Cláudia Bento, Luís Leite Ramos e Artur Soveral Andrade, perguntando se ponderava "rever rapidamente o fecho das fronteiras terrestres”.

Estes dois novos pontos de passagem para Espanha juntam-se assim aos sete pontos permanentes — em Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Caia, Vila Verde e Castro Marim — e aos seis pontos de passagem nos dias úteis —Marvão, Monção, Miranda do Douro, Termas de Monfortinho, Mourão e Barrancos. Rio de Onor também permite passagens, mas só às quartas-feiras e domingos.

O Governo adiantou também que houve "ajustes nos horários de funcionamento de alguns PPA, como forma de melhor servir os interesses de ambos os lados da fronteira", passando Miranda do Douro, Termas de Monfortinho, Mourão e Barrancos a funcionar nos dias úteis "das 06h00 às 09h00 e das 17h00 às 20h00".

Já os recém-criados pontos de Montalegre e Melgaço, assim com o de Monção, passa a funcionar nos dias úteis "das 06h00 às 09h00 e das 17h00 às 19h00". O ponto de Marvão vai funcionar das 06h00 às 20h00".

A reposição do controlo de fronteiras, decretada pelo Governo devido à pandemia de covid-19, e em vigor desde 31 de janeiro, estava a obrigar cerca de 50 trabalhadores transfronteiriços de Montalegre a percorrer cerca de 200 quilómetros por dia, atravessando a fronteira no ponto de passagem autorizado em Vila Verde da Raia, concelho de Chaves, também no distrito de Vila Real.

Em 30 de janeiro, a Câmara de Montalegre tinha exigido, em comunicado, a passagem controlada em dois pontos de fronteira com Espanha daquele concelho.

Em 4 de fevereiro, deputados do Partido Socialista (PS) na Assembleia da República (AR) questionaram o Governo sobre qual o impedimento para uma reabertura, no concelho de Montalegre, de uma passagem autorizada na fronteira terrestre com Espanha.

O Governo recorda que "a partir das 00h00 de segunda-feira, dia 15 de fevereiro, mantém-se limitada a circulação entre Portugal e Espanha - e somente nos PPA - ao transporte internacional de mercadorias, de trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, e de veículos de emergência e socorro e serviço de urgência", sendo que "continua também suspensa a circulação ferroviária transfronteiriça, exceto para transporte de mercadorias, bem como o transporte fluvial entre Portugal e Espanha".