O executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP, decretou na altura a isenção do pagamento do consumo de eletricidade entre os dias 16 e 31 de março de 2020, medida que abrangeu cerca de 130.000 clientes da Empresa de Eletricidade da Madeira e representou um impacto financeiro de cinco milhões de euros.

Numa nota divulgada após a reunião de hoje do Conselho do Governo, é anunciada a ratificação de um protocolo assinado entre a Vice-Presidência do Governo Regional e a empresa, "tendo por objeto a concessão de uma indemnização compensatória", pela isenção aos clientes do pagamento do valor do consumo de energia elétrica, no montante de 4.952.566,16 euros.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A Madeira tem atualmente 1.332 casos ativos, dos quais 131 são importados e 1.201 de transmissão local, encontrando-se 64 pessoas internadas, 55 em unidades polivalentes e nove na unidade de cuidados intensivos dedicada à covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No total, já foram contabilizados na região autónoma 2.967 casos e 22 mortes.