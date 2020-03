Pedro Calado espera que seja possível estabelecer um moratória até setembro no cumprimento de contratos de empréstimos, quer à habitação, quer ao consumo, quer ao tecido empresarial.

"Também estamos a pedir o mesmo ao Governo da República no que diz respeito ao pagamento de retenções na fonte de IRS, do pagamento do IRC, no pagamento por conta, nas prestações do IVA e protelar, no tempo, o pagamento das prestações à Segurança Social", revelou.

Pedro Calado lembrou que o Governo Regional já tomou algumas medidas para mitigar as dificuldades das famílias e empresas nomeadamente a isenção do pagamento de água e de luz.

"Estamos a preparar a isenção do pagamento de rendas de tudo o que seja concessões do Governo Regional", adiantou, salientando que o executivo está a trabalhar "em todas as frentes para que a população sinta um grande apoio por parte de todas as instituições".

"Este contacto foi muito positivo, sentimos muita recetividade por parte das instituições financeiras que estiveram hoje presentes connosco", concluiu.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que os contabilizados na terça-feira. No entanto, este número baseia-se na confirmação de três casos positivos nos Açores, mas a Autoridade de Saúde Regional, contactada pela Lusa, sublinhou serem dois os casos positivos na região e adiantou estar em contactos para se corrigir a informação avançada pela DGS, baixando assim para 641.

O primeiro caso positivo de Covid-19 na Madeira foi detetado na noite de segunda-feira (16 de março) numa cidadã holandesa que entrou no território no dia 12 de março e se encontrava hospedada num hotel no Funchal.

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica de Covid-19 em Portugal, divulgado hoje às 12:00, desde 01 de janeiro foram registados 5.067 casos suspeitos.

Segundo a DGS, há 351 (eram 323) casos a aguardar resultado laboratorial e três casos recuperados.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.