Nas últimas duas semanas, a região administrativa especial chinesa registou 57 novos casos, dos quais 50 foram identificados em pessoas provenientes de outros países, disse Carrie Lam.

"Se excluirmos estes casos importados, temos apenas sete casos (de contágio) locais na última semana", salientou a responsável.

A medida será aplicada a residentes e não residentes em Hong Kong, sendo que os primeiros poderão fazer a quarentena em casa.

Os contactos próximos de viajantes chegados do exterior e que estejam infetados serão enviados para um centro especial de quarentena, acrescentou.

No passado sábado, o Governo de Hong Kong passou a impor uma quarentena obrigatória de 14 dias para qualquer visitante proveniente de Itália, de várias zonas de França, da Alemnha, do Japão e de Espanha, medida que alargou agora a todos os países do mundo.