Entre 15 de março e 01 de junho, o CHUC admitiu ao serviço 58 novos enfermeiros e 54 assistentes operacionais.

De acordo com a estrutura hospitalar, um dos objetivos do estudo passa também por conhecer as vivências dos profissionais que estiveram a trabalhar em serviços dedicados à covid-19 ou que foram, eles próprios, infetados.

Da análise efetuada até ao momento, com 20 entrevistados, a equipa responsável identificou cinco grandes temáticas: nível organizacional, liderança, trabalho em equipa, as vivências na prestação de cuidados e as vivências pessoais.

"As repercussões ficaram, notam-se ainda hoje, nomeadamente por situações de depressão ou influência nas relações conjugais. Mas, apesar de todas estas dificuldades, os profissionais expressaram confiança e otimismo para o futuro e um elevado sentido de ética profissional", conclui o comunicado.

No estudo iniciado pelo Núcleo de Investigação em Enfermagem do CHUC, sob a coordenação do enfermeiro António Marques, colaboram os serviços de Psiquiatria, Psicologia, Saúde Ocupacional e a Unidade de Investigação em Ciências da Saúde/Enfermagem, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.