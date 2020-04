Ainda assim, Graça Freitas reconhece que para além das tendências (idades, regiões, sexos) são necessários "estudos mais aprofundados". Essas avaliações mais detalhadas são importantes "sobretudo nas fases inter-ondas e nas fases pós-epidémicas".

"Neste momento, grande parte dos profissionais de saúde está vocacionada para tratar o melhor possível os utentes e os doentes que aparecem, mas isto não nos deve fazer desvalorizar a qualidade e a importância da informação", diz em resposta ao SAPO24. Graça Freitas explica que alguma da informação é recolhida online todos dias — "para nos dar instrumentos de navegação, para perceber onde estamos" — e a caracterização social dos doentes — "muito importante" — que poderá ser feita noutra altura, esclarece.

"Há vários tipos de informação: a que é colhida no âmbito da vigilância epidemiológica, para gestão da situação no dia-a-dia; outro tipo de informação que deve ser colhida durante a epidemia, mas que exige métodos próprios; e outra que será colhida em fases posteriores, para melhor percebermos o que se está a passar", diz Graça Freitas.

"Também estamos muito interessados em fazer estudos sobre como é a evolução de um doente, desde que entra como suspeito, até ter alta", diz a diretora-geral da Saúde. Estes dados podem, depois, contribuir para a ciência internacional.

Os dados da DGS precisam que o concelho do Porto é o que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus (921), seguido de Lisboa (905 casos), Vila Nova de Gaia (842), Matosinhos (715), Gondomar (701), Braga (647), Maia (600), Valongo (491), Ovar (416) e Sintra com 397 casos.

Estes valores fazem da região Norte aquela que continua a registar o maior número de infeções, totalizando 9.984, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 3.896 casos, da região Centro (2.477), do Algarve (284) e do Alentejo com 140 casos. Há ainda 94 pessoas infetadas com o vírus da covid-19 nos Açores e 59 na Madeira.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de domingo, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (303), seguida pelo Centro (123), pela região de Lisboa e Vale Tejo (96) e do Algarve, com nove mortos.

Das mortes registadas, 348 tinham mais de 80 anos, 111 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 53 entre os 60 e os 69 anos, 17 entre os 50 e os 59 anos e seis óbitos na faixa entre os 40 e os 49 anos.

Quando às infeções, a faixa etária mais afetada pela doença passou a ser a dos 50 aos 59 anos (2.942), logo seguida da faixa dos 40 aos 49 anos (2.932), dos 30 aos 39 anos (2.372) e dos 60 aos 69 anos de idade (2.106). Nos mais velhos, há 2.535 doentes com idades acima dos 80 anos e 1.565 entre os 70 e os 79 anos.

Há ainda a registar 284 casos de crianças até aos nove anos, 435 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos e entre os 20 e os 29 anos há 1.763 casos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 114 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infeção, quase 400 mil são considerados curados.

Para Graça Freitas, a conclusão é simples: "a informação é crucial durante uma epidemia, e é crucial para contribuir também para o conhecimento científico".

*Com Lusa