Em comunicado, o hospital refere que o novo centro se destina, preferencialmente, a visitantes dos utentes ali internados.

Funcionará todos os dias das 09:00 às 12:30 e das 13:30 às 18:00.

As exceções àqueles horários registam-se nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 01 de janeiro, em que o centro funcionará num horário mais reduzido.

No dia 24, o horário de funcionamento é das 09:00 às 12:30 e das 13:30 às 16:00, enquanto no dia 25 funcionará apenas das 09:00 às 13:30.

No dia 31, funcionará das 09:00 às 12:30 e das 13:30 às 16:00.

Já no dia 01 janeiro, o horário é entre as 11:00 e as 12:30 e das 13:30 às 18:00.

O centro é uma parceria entre o Hospital de Braga, o Município de Braga e o Ministério da Saúde.