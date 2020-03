Contactado pela Lusa, em resposta via correio eletrónico, o Hospital de Braga adiantou que "já está preparado para receber eventuais casos" e que o plano adotado, assim como disse à Lusa fonte do Hospital de Guimarães, "segue as orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde".

"No âmbito deste Plano, as visitas aos utentes internados estão condicionadas por tempo indeterminado, tendo sido implementadas as seguintes medidas", lê-se.

Quanto às visitas "não é permitida realização de visita a acompanhantes com sintomas de infeção respiratória e não é permitida realização de visita a acompanhantes com idade inferior a 15 anos"

Outra das medidas implementadas, refere o Hospital de Braga é a "suspensão de eventos onde se prevê uma elevada afluência de pessoas e as formações internas de caráter não essencial foram adiadas"

Segundo a unidade hospitalar de referência para casos de suspeita de Convid-19 do distrito de Braga, serão ainda "implementadas medidas no futuro ajustadas mediante necessidade".

Quanto ao Hospital de Guimarães está, igualmente a limitar, desde hoje e "por tempo indeterminado", o horário das visitas e o número de visitantes por causa do Covid-19, assim como a suspensão de reuniões com mais de 20 pessoas

O Hospital de Guimarães, segundo a referida fonte, alterou ainda os horários de visitas, agora possíveis das 12:00 às 14:00 e das 18:00 às 20:00, assim como limitou a um o número de visitantes por paciente

Também a Norte, o Centro Hospitalar do Médio Ave, que inclui as unidades de Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso, recomenda familiares e amigos de doentes internados que reduzam o número de visitas e a duração das visitas aos doentes

"Neste período de contenção é muito importante evitarmos a aglomeração de pessoas na entrada dos hospitais e nas enfermarias, pelo que se recomenda a utilização de meios alternativos de contacto com os doentes (SMS, telefone, etc.)", indica em nota de imprensa.

A epidemia do novo coronavírus, designado Covid-19, surgiu em dezembro na China, o país mais afetado do mundo.

Na Europa, Itália é o país com mais casos de infeção e mais mortes registadas.

O vírus, que provoca pneumonia, já infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países, incluindo 13 em Portugal.