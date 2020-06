Na passada quinta-feira, foi detetado o primeiro caso positivo de covid-19 no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), em Reguengos de Monsaraz, o de uma utente que foi de imediato internada, tendo sido iniciada nesse dia a testagem a todos os funcionários e utentes da instituição e, posteriormente, à comunidade.

O presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, disse hoje à Lusa, que na FMIVPS há um total de 22 trabalhadoras e 46 utentes infetados com a doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Hoje, além de cinco casos no lar onde surgiu o surto, foram confirmados mais detetados mais seis pessoas infetadas por covid-19 na comunidade.

"Temos mais 11 casos verificados" e, desses, "cinco são na fundação" que possui o lar e "seis na comunidade", disse José Calixto, em declarações à Lusa.

O autarca assinalou que, atualmente, estão internados quatro utentes do lar no Hospital do Espírito Santo de Évora, com uma situação clínica "estável".

Serviços do município, escolas, creches e jardins-de-infância locais, atividades de apoio à família e "alguns estabelecimentos comerciais" situados nas imediações do lar afetado já foram encerrados.

Portugal contabiliza pelo menos 1.540 mortos associados à covid-19 em 39.737 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.