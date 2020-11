“Trata-se de seis utentes e seis profissionais do Serviço de Ortopedia e de nove utentes e oito profissionais de saúde do Serviço de Gastroenterologia, identificados após rastreio”, especifica um comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota de imprensa, “a maioria dos profissionais e utentes estão assintomáticos, não havendo nenhum profissional internado” e “os utentes positivos já foram colocados em isolamento, mantendo-se os utentes com teste negativo sob vigilância”.

De acordo com a administração do CHTV, está a ser cumprido o plano de contingência e, neste momento, “estão a ser identificadas e rastreadas as pessoas que tiveram contacto próximo com os casos positivos”.

O CHTV informa ainda que a capacidade de internamento foi alargada e que “de 26 camas de enfermaria para covid-19 passou para 52”.

“Está a ser preparada uma outra enfermaria para reforçar as camas covid disponíveis”, esclarece o centro hospitalar.

Na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), em Viseu, “encontram-se, neste momento, sete internados por covid” e, segundo a administração, a unidade conta “com uma capacidade alargada para 16 camas”.

“O CHTV está a implementar todas medidas previstas para salvaguardar a saúde e segurança dos seus profissionais e utentes, bem como para evitar a propagação do vírus”, refere o comunicado.