O Ministério da Saúde indiano contabilizou hoje 11.458 novos casos e 386 mortes, elevando o número de óbitos no país para 8.884.

O número total de casos da Índia atingiu os 308.993, o quarto mais alto do mundo, registando também mais de 150.000 recuperações.

O Governo do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, impôs um plano nacional de combate ao vírus no final de março.

Entretanto, o número de casos na Índia aumentou cerca de 100.000 numa semana, o que coincidiu com a flexibilização das medidas de contenção, nomeadamente com a reabertura de centros comerciais, locais de culto e restaurantes.

Na capital de Nova Deli, a maioria dos hospitais públicos estão cheios e os crematórios e cemitérios lutam para administrar a quantidade de cadáveres por tratar.

O Governo de Deli projetou que os casos na área da capital poderiam aumentar para mais de meio milhão no final de julho e está a considerar a possibilidade de requisitar hotéis e estádios de luxo para convertê-los em hospitais de campanha.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 423 mil mortos e infetou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.