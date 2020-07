A Índia registou mais de 40 mil infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, um novo recorde no país, informaram hoje as autoridades.

Os 40.425 novos casos elevaram o total de contágios na Índia para 1.118.043, dos quais 27.497 resultaram em mortes. O país, de 1,4 biliões de pessoas, realiza quase dez mil testes por milhão de pessoas. Mais de 300 mil amostras estão agora a ser testadas todos os dias, em comparação com apenas algumas centenas em março. Com o aumento de infeções nas últimas semanas, os governos locais na Índia têm ordenado confinamentos focados em áreas de alto risco. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 601 mil mortos e infetou mais de 14,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP). A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram