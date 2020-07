“Entre os dias 05 e 12 de julho, o INEM transportou 1.946 utentes com sinais e sintomas compatíveis com covid-19, mais 249 transportes do que na semana anterior”, segundo dados divulgados pelo INEM e publicados no seu ‘site’.

Durante este período, as equipas de colheitas de material biológico para análise à covid-19 recolheram 869 recolhas, menos 554 colheitas em relação à primeira semana de julho.

“As equipas afetas à Delegação Regional do Sul foram as que efetuaram mais recolhas, totalizando na passada semana 863 colheitas”, adianta.

Desde o dia 01 de março já foram transportados 26.506 utentes suspeitos de infeção por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, refere o INEM, recordando a definição de caso suspeito que é, entre outros¸ qualquer situação de falta de ar triada pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).

Os dados indicam que desde o dia 10 de março as equipas de recolha de amostras, constituídas por dois enfermeiros, efetuaram 22.179 colheitas no local onde se encontram os utentes, “reduzindo as deslocações e, consequentemente, a possibilidade de novos contágios”.