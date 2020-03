“Porque cada hora conta, a Iniciativa Liberal apela ao Presidente da Assembleia da República e aos restantes partidos, para que se tome a decisão urgente de ativar o funcionamento da Comissão Permanente, cancelar as reuniões não-essenciais do Plenário e as Comissões e adotar o regime teletrabalho para todos os funcionários da Assembleia que o possam fazer. O Parlamento deve dar ao país um sinal coerente da importância crucial da redução do contacto social no combate à epidemia”, exorta a IL.

Para os liberais, “a Comissão Permanente tem os poderes necessários para manter em funções as comissões essenciais à adoção das medidas de combate à epidemia, nomeadamente a da Saúde e a dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias”.

“Terá, igualmente, poderes para convocar a reunião urgente do plenário quando quaisquer medidas que o Governo entenda adotar necessitem da aprovação do parlamento”, defende.

Na perspetiva do partido representado no parlamento pelo deputado único João Cotrim Figueiredo, “os deputados e os funcionários parlamentares contactam todos os dias com numerosas pessoas”, sendo por isso “uma potencial origem da disseminação de focos contagiosos”.

A proposta do partido liberal “visa evitar que isso aconteça”.