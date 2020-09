O número de casos de covid-19 continua a crescer em Itália, com 1.434 e 14 óbitos registados nas últimas 24 horas, durante as quais foram realizados 96.000 testes, segundo os dados do Ministério da Saúde.

Com esses números, desde o início da pandemia, foram contabilizados 281.583 contágios e 35.577 mortes por covid-19 em Itália. Os pacientes hospitalizados são 1.778 em todo o país e continuam a aumentar os internados em Unidades de Cuidados Intensivos, que são já 150. A Lombardia continua a ser a região mais afetada pela pandemia, somando 218 novas infeções, seguida pela Campânia, com 203, e Lácio, cuja capital é Roma, com 175. Apenas uma região, Valle D’Aosta, não registou novos contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. A Itália continua a realizar testes em aeroportos, portos e hospitais com um sistema ‘drive-in’ para pessoas que chegam de países considerados de risco, como Espanha, Grécia, Malta e Croácia. O Governo prolongou até 07 de outubro as medidas adotadas para conter a propagação da covid-19, como o uso de máscara em locais fechados ou a restrição de chegadas de outros países. As discotecas mantêm-se encerradas e também não está autorizada a presença de público em grandes eventos, como os jogos de futebol. Porém, o Governo confirmou que as escolas e os colégios vão abrir de maneira geral a 14 de setembro. A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 898.503 mortos e infetou mais de 27,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram