O Governo do Japão anunciou hoje que vai levantar na segunda-feira as medidas contra o contágio por covid-19 que ainda continuam vigentes nas principais regiões do país, face ao decréscimo do número de casos.

As medidas que ainda se mantêm em vigor em 18 autarquias, entre as quais Tóquio e Osaca, consistem em limitações horárias para negócios como bares e restaurantes, considerados como os principais focos de contágio. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse hoje numa conferência de imprensa que o Governo decidiu levantar estas medidas e – ao mesmo tempo – implementar outras ações para evitar uma nova vaga de casos de infeção pelo novo coronavírus, entre as quais disponibilizar mais doses de vacinas, testes e tratamentos para sintomas de covid-19. "Temos de manter a máxima vigilância para garantirmos a segurança sanitária", afirmou Kishida, assinalando o caráter "altamente contagioso da variante Ómicron e de outras possíveis variantes" que possam surgir. "Deve considerar-se o período atual como uma fase de transição em direção à normalidade", afirmou Fumio Kishida. No passado mês de janeiro, perante uma nova onda de contágios provocada pela variante Ómicron, o executivo de Tóquio declarou medidas de emergência sanitária, mas conferindo às autoridades locais a possibilidade de aplicar ou não as normas ao setor privado e de oferecer compensações económicas. Perante o atenuar do número de casos de covid-19 no Japão, o Governo opta agora por levantar as medidas. Na última semana contabilizaram-se no país cerca de 50 mil casos por dia. Em fevereiro os valores atingiram as 100 mil infeções por dia, o máximo desde o início da pandemia de covid-19. A rápida propagação da variante Ómicron levou o Japão a acelerar o programa de vacinação (terceira dose do composto) tendo sido inoculada 32% da população residente no país.