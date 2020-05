“Na Pedro Santarém, as salas do JI [jardim de infância] dispõem de condições necessárias para funcionar temporariamente, uma vez que foram feitas visitas prévias ao local com a coordenadora do JI e, na sequência destas visitas, foram atendidas todas as solicitações e pedidos apresentados para o bom funcionamento” daquele estabelecimento de ensino, dá conta a câmara, destacando que “os meninos vão dispor de salas separadas e de recreio separado”.

A autarquia sublinha ainda que "tem procurado dar resposta às necessidades identificadas pela ARSLVT em tempo de pandemia" e que na zona de Benfica "não tem outras instalações para fazer face à necessidade urgente apresentada".

Na quinta-feira, um grupo de pais do Jardim de Infância n.º1 de Benfica enviou uma “carta aberta” por ‘e-mail’ a um conjunto de entidades, entre as quais o Governo, a ARSLVT e a autarquia da capital, na qual critica esta decisão e pede a sua revogação.

Os signatários dizem-se solidários com todos os esforços desenvolvidos no combate à covid-19, mas “não podem compreender como é que, num momento em que se prepara a reabertura na data de 01 de junho dos estabelecimentos escolares com resposta de jardim de infância (…), tenha sido decidido, sem o seu conhecimento, o encerramento” deste estabelecimento de ensino.

“Os pais e encarregados de educação entendem que a decisão tomada é totalmente desproporcional, desadequada e lesiva do normal desenvolvimento e superior interesse das suas crianças, pois implica, numa altura de particular incerteza e sofrimento (…), sujeitá-las a mais inesperadas mudanças para locais desconhecidos e sem condições adequadas à resposta da valência pré-escolar e/ou sem adaptação às recomendações recentes das autoridades de saúde”, lê-se no documento.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 283 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Quase 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.144 pessoas das 27.679 confirmadas como infetadas, e há 2.549 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.