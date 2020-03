"A Associação de Futebol do Porto determina que, a partir desta data e até nova comunicação, estão suspensos todos os jogos de todas as competições de futebol e futsal, de ambos os géneros e escalões, na área da sua jurisdição e que estejam programados entre a presente data e até dia 23 de março de 2020", lê-se num comunicado da Associação de Futebol do Porto (AFP).

Também hoje, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu fechar ao público os jogos da 25.ª jornada das competições profissionais de futebol, a realizar entre sexta (13 de março) e segunda-feira (16), e “suspender todas as provas nacionais dos escalões de formação de futebol e futsal entre 14 e 28 de março”.

Além dos jogos dos dois principais escalões disputados à porta fechada, também os jogos das competições nacionais de futsal vão ser disputadas sem público, e foi ainda determinado que “os jogos das provas nacionais seniores não-profissionais de futebol não poderão ter mais de cinco mil pessoas nas bancadas”.

A realização dos jogos à porta fechada nas competições profissionais de futebol e nos campeonatos nacionais de futsal, ocorre no mesmo dia em que foi adiada a meia maratona de Lisboa, de 22 de março para 6 de setembro, um dia depois de o Governo ter recomendado a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas, devido à epidemia do Covid-19.

Os campeonatos internacionais de Portugal de badminton, que deveriam ser disputados entre 05 e 08 de março, nas Caldas da Rainha, foram cancelados três dias antes do início, tornando-se a primeira competição a ser afetada pelo Covid-19 em Portugal.