No dia 25, o programa começa com Ilustrações do 25 de Abril explicado aos mais pequenos: LINK, Hora do Conto e o filme de animação "Censura", em versão portuguesa.

A seguir, há a exibição do filme de animação legendado "A Fuga para a Liberdade".

O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, intervém pelas 14:30, seguindo-se meia hora depois o cantar de ‘Grândola Vila Morena’ às varandas e janelas de todos os cidadãos que queiram participar, um apelo lançado pela Associação 25 de Abril.

Às 15:15, haverá lugar a poemas, texto e música dos atores de O Gato, seguindo-se a atuação do Instituto Jovens Músicos e um poema em homenagem ao falecido escritor Luís Sepúlveda.

O Nariz - Teatro de Grupo exibe o ‘Relato do 25 de Abril’ e Surma participa com uma versão de uma música de José Mário Branco (Ronda Do Soldadinho), acompanhada de uma ilustração animada.

Os Índios da Meia Praia - Tributo a Zeca Afonso e Amigos da Luta atuam pelas 17:00, passando depois um filme-documentário, realizado por Nelson Guerreiro e Pedro Fidalgo, que retrata a vida e obra do músico José Mário Branco.

Pelas 21:30, tem lugar a conversa, sem moderação, “À volta da liberdade”, com os diretores do Jornal de Leiria e do Região de Leiria.