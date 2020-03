Em entrevista à RTP, transmitida no Telejornal, o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, começou por apontar que “não está criado em Portugal um clima de confiança no Ministério da Saúde e na DGS [Direção-Geral da Saúde] que permita a informação necessária e a adoção de comportamentos preventivos que evitem o alarmismo social”.

Para o centrista, a ministra da Saúde, Marta Temido, e a diretora-geral da Saúde, Graças Freitas, “têm tido mensagens descoordenadas e equívocas”.

O líder do CDS-PP criticou também que o primeiro-ministro tenha chamado “a si a comunicação neste processo, o que parece indiciar que notou que, da parte dos portugueses, existe alguma desconfiança” sobre estas entidades.

Francisco Rodrigues dos Santos indicou igualmente que, “quer sejam as autarquias, os grandes organizadores de eventos, as escolas, os lares e centros de dia não sabem comportamentos devem adotar, de modo a ter um comportamento preventivo”.

Por isso, lançou um desafio a António Costa: “que crie um gabinete de crise para tratamento e acompanhamento desta situação”, uma estrutura que “possa congregar membros do Governo, sobretudo da área da economia, das finanças, do turismo, dos transportes, da saúde, que reúna também representantes do setor da indústria, do comércio e de serviços e diretores hospitalares e representantes da Ordem dos Médicos e Enfermeiros, representantes das grandes distribuições”.