A 2ª Edição do Lisbon Coffee Fest, agendada entre os dias 20 e 22 de março, no LX Factory em Lisboa, foi “adiada para o mês de outubro”, informou, em comunicado, a Associação Industrial e Comercial do Café (AICC), sem adiantar uma data.

A decisão tomada obedeceu às “recomendações da Direção-Geral da Saúde em relação à realização de eventos públicos e de massas, devido ao COVID-19”, lê-se no documento.

Devido aos casos já confirmados em Portugal e ao impacto que o vírus está a ter a nível mundial, a AICC diz estar, assim, alinhada “com as entidades de saúde em prol da saúde pública”.

Segundo a DGS, são já oito os casos confirmados em Portugal por infeção do novo coronavírus, sendo que no boletim divulgado ao final do dia de quarta-feira sobre a situação epidemiológica em Portugal, a DGS informava que estavam registados 117 casos suspeitos.

Em Portugal, quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas — que incluem febre, dores no corpo e cansaço — deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-geral de Saúde.

Entre as recomendações de saúde para evitar infeções está: Lavagem frequente das mãos com detergente, sabão ou soluções à base de álcool; Ao tossir ou espirrar, fazê-lo não para as mãos, mas para o cotovelo ou para um lenço descartável que deve ser deitado fora de imediato; Evitar contacto próximo com quem tem febre ou tosse; Evitar contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos; Deve ser evitado o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos; Caso se dirija a uma unidade de saúde com suspeitas de infeção ou sintomas deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

De referir que a Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou um microsite sobre o novo coronavírus (Covid-19), onde os portugueses podem acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo e esclarecer dúvidas sobre a doença.