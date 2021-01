O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos já admitiu que não sabe exatamente quantas vacinas estão disponíveis, à medida que governadores e autarcas de diferentes regiões se queixam da falta de doses.

O Presidente Joe Biden disse, na segunda-feira, que espera que o país possa em breve aumentar para 1,5 milhões o número de doses de vacinas aplicadas diariamente, tentando atingir o seu objetivo de administrar 100 milhões de doses nos seus primeiros 100 dias de mandato.

Perante os protestos de dirigentes locais, a Casa Branca está a planear uma ligação telefónica com governadores, ainda hoje, para discutir o plano de vacinação, enquanto os conselheiros de Biden atiram as culpas das falhas para a ausência de programação por parte do anterior Governo de Donald Trump.

Hoje, o ‘mayor’ de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que a cidade está praticamente sem vacinas contra o novo coronavírus, tendo suspendido os planos de usar recintos desportivos para a sua aplicação em massa.

De Blasio disse que a cidade apenas dispõe de 7.700 doses de vacinas e pediu às autoridades federais para poder usar as doses reservadas para a segunda toma, mesmo sob o risco de os já vacinados com a primeira toma não a receberem atempadamente.

O autarca reconheceu que tem 100.000 doses reservadas para a segunda toma que quer começar a usar como primeiras tomas, para não atrasar o processo de imunização da população, mas reconhece o risco que corre com esta medida.

“Temos o compromisso de fazer com que todos recebam a segunda toma, mas a verdade é que estamos com uma enorme escassez de vacinas”, disse Bill de Blasio.

Rochelle Walensky, a nova diretora do CDC, disse estar perplexa com a situação que encontrou no seu departamento.

“Não consigo, sequer, dizer quantas vacinas temos”, admitiu Walensky, numa entrevista televisiva, atirando as culpas para o anterior Governo e para a completa ausência de dados fiáveis sobre o plano de vacinação.

Na segunda-feira, o governador da Florida, Ron DeSantis, disse que o seu estado já não está a conseguir dar resposta aos pedidos de vacinas.

“Estamos à mercê daquilo que o Governo federal nos envia. Mas não é suficiente”, disse DeSantis.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, respondeu dizendo que a Florida apenas administrou metade das vacinas que recebeu, mas admitiu que outros estados estão a pressionar o Governo para conseguirem mais doses, mais rapidamente.

Hoje, o CDC divulgou que pouco mais de metade das 41 milhões de doses distribuídas aos estados foram inoculadas, o que ajuda a explicar que os Estados Unidos estejam muito aquém das estimativas de vacinação para o final do mês de janeiro.

Ainda assim, os Estados Unidos são o quinto país do mundo em número de doses administradas, em relação à população, apenas atrás de Israel, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Bahrein, de acordo com dados da Universidade de Oxford.